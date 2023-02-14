Експрезиденту Киргизстану Атамбаєву дозволили виїзд із колонії за кордон

Первомайський районний суд Бішкека дозволив колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву виїзд за межі Киргизстану на лікування. Раніше він був засуджений до 11 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода «Радіо Азаттик».

Соратники Атамбаєва кажуть, що його вже звільнили з колонії, Радіо Азаттик наразі немає такої інформації. Про які недуги у політика йдеться, поки невідомо.

Напередодні судова колегія Верховного суду на закритому засіданні ухвалила рішення направити на перегляд справу Атамбаєва. Постанови Верховного суду від 12 жовтня 2021 року та 15 березня 2022 року щодо Атамбаєва скасували.

2020 року Верховний суд скасував вироки попередніх інстанцій, згідно з якими Атамбаєва було засуджено на 11 років. Справу скерували на новий розгляд. Однак у 2022 році Верховний суд залишив у силі вирок про позбавлення Атамбаєва волі на 11 років. Серед більш ніж 10 обвинувачених, які проходили у цій справі, Атамбаєв виявився єдиним, хто одержав реальний тюремний термін.

Атамбаєв керував Киргизстаном із 2011 по 2017 роки. У серпні 2019 року його будинок штурмували спецпризначені, а його самого затримали. У липні політика засудили до 11 років позбавлення волі у справі про корупцію. Під час масових протестів у центрі Бішкека його звільнили протестувальники, які увірвалися в СІЗО Держкомітету національної безпеки. За кілька днів його знову затримали.

Проти Атамбаєва порушено кілька кримінальних справ, у тому числі за звинуваченням в організації масових заворушень, насильства щодо правоохоронців, про незаконну видачу паспортів та про корупцію. Сам він завжди називав переслідування політичним.