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01 Жовтень 2019, Київ 00:22
Новини | Суспільство

Легка атлетика: українка Магучіх виборола «срібло» на чемпіонаті світу

Ярослава Магучіх з прапором україни на чемпіонаті світу з легкої атлетики, Доха, Катар, 30 вересня 2019 року

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На чемпіонаті світу з легкої атлетики, який триває у місті Доха (Катар), українці вибороли першу нагороду. Вісімнадцятирічна чемпіонка ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор Ярослава Магучіх стала другою у стрибках в висоту, взявши 2,04 метра. Це не лише особистий рекорд українки, але й світовий рекорд серед спортсменів віком до 20 років.

«Золото» здобула Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором. Вона також подолала позначку 2,04 метри, але випередила Магучіх за кількістю спроб.

/**/ /**/ /**/ У 2019 році Україна здобула дві історичні медалі у сноубордингу. На фото - Аннамарі Данча, яка виборола срібну нагороду на чемпіонаті Світу
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Ще одна українка Юлія Левченко стала четвертою. Її результат – два метри.

Цьогоріч Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи серед спортсменів віком до 20 років, піднімалася на п’єдестал «Діамантової ліги», а також стала наймолодшою представницею стрибків у висоту, яка підкорила 2 метри.

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