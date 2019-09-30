Легка атлетика: українка Магучіх виборола «срібло» на чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу з легкої атлетики, який триває у місті Доха (Катар), українці вибороли першу нагороду. Вісімнадцятирічна чемпіонка ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор Ярослава Магучіх стала другою у стрибках в висоту, взявши 2,04 метра. Це не лише особистий рекорд українки, але й світовий рекорд серед спортсменів віком до 20 років.

«Золото» здобула Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором. Вона також подолала позначку 2,04 метри, але випередила Магучіх за кількістю спроб.

Ще одна українка Юлія Левченко стала четвертою. Її результат – два метри.

Цьогоріч Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи серед спортсменів віком до 20 років, піднімалася на п’єдестал «Діамантової ліги», а також стала наймолодшою представницею стрибків у висоту, яка підкорила 2 метри.