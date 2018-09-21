На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі вдень 21 вересня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили чотири обстріли позицій Збройних сил України, озброєння, заборонене мінськими домовленостями, гібридні сили не застосовували.

В угрупованні «ДНР» не інформували про бойові дії 21 вересня, а в угрупованні «ЛНР» заявили про те, що «київські силовики (та бойовики називають українських військових – ред.) збільшили кількість провокацій поблизу селища Золоте-5».

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.