Апеляційний суд підтвердив рішення про позбавлення мера Чернігова права обіймати посаду протягом року

Львівський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу мера Чернігова Владислава Атрошенка на рішення суду про позбавлення його права обіймати посаду міського голови.

Апеляційний суд лише змінив рішення щодо Атрошенка в частині накладеного адміністративного стягнення.

Водночас без змін залишили рішення у частині про стягнення штрафу в розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6800 гривень, а також позбавлення права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування, терміном один рік.

«Є питання, чи є в Україні неупереджене правосуддя. Очевидно, що в моїй особі є наступ на місцеве самоврядування, тому що очевидною є невідповідність міри покарання. Працівники ДБР не хочуть об’єктивно оцінювати обставини у березні 2022 в Чернігові, за яких моя дружина виїхала», – каже мер Чернігова.

Він заявив намір оскаржувати судове рішення у Європейському суді з прав людини.

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7 грудня Яворівський районний суд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також оштрафував його на 6 800 гривень. Таке рішення суд виніс за протоколом НАЗК про конфлікт інтересів. Мер Чернігова подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.



За даними НАЗК, у серпні 2022 року Чернігівський міський голова дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за межі кордону, чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків. Після цього у вересні НАЗК склало протокол щодо конфлікту інтересів у Чернігівського міського голови.