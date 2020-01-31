У столиці Австралії оголосили надзвичайну ситуацію

У столиці Австралії Канберрі оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі. Це сталося вперше з 2003 року, зазнає агентство AFP.

Пожежі супроводжуються високою температурою повітря.

Очікується, що сьогодні хвиля спеки в районі +40 градусів сягне Мельбурна та Канберри, а у вихідні в деяких частинах Сіднея очікується до +45.

Міністр Австралійської столичної території Ендрю Барр заявив, що цей надзвичайний стан буде діяти, «поки Канберра перебуватиме у небезпеці». Пожежі загрожують південному передмістю столиці, де живе близько 400 тисяч людей.

Лісові пожежі розпочалися на сході Австралії в жовтні. За останні місяці вигоріли близько п’яти мільйонів гектарів лісу. Вчені припускають, що у вогні загинув понад мільярд тварин.