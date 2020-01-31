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31 січня 2020, Київ 13:08
Новини | Міжнародні

У столиці Австралії оголосили надзвичайну ситуацію

Австралійці продовжують боротьбу з лісовими пожежами

У столиці Австралії Канберрі оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі. Це сталося вперше з 2003 року, зазнає агентство AFP.

Пожежі супроводжуються високою температурою повітря.

Очікується, що сьогодні хвиля спеки в районі +40 градусів сягне Мельбурна та Канберри, а у вихідні в деяких частинах Сіднея очікується до +45.

Пожежі рівня австралійських можуть стати звичайними по всій планеті – вчені (відео)
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Пожежі рівня австралійських можуть стати звичайними по всій планеті – вчені (відео)

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Міністр Австралійської столичної території Ендрю Барр заявив, що цей надзвичайний стан буде діяти, «поки Канберра перебуватиме у небезпеці». Пожежі загрожують південному передмістю столиці, де живе близько 400 тисяч людей.

Лісові пожежі розпочалися на сході Австралії в жовтні. За останні місяці вигоріли близько п’яти мільйонів гектарів лісу. Вчені припускають, що у вогні загинув понад мільярд тварин.

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