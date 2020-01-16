Australian Open: Завацька та Лопатецька успішно пройшли перше коло кваліфікації

Троє українок зіграли у стартовому раунді кваліфікації першого в сезоні турніру серії «Великого Слему» – Відкритого чемпіонату Австралії.

Марта Костюк поступилася росіянці Наталії Вихлянцевій – 5:7, 2:6.

Дар’я Лопатецька святкувала перемогу у першому для себе матчі на турнірах Grand Slam – вона перемогла швейцарку Конні Перен з рахунком 6:2, 6:2. У другому раунді кваліфікації суперницею 16-річної українки стане представниця США, 116 в рейтингу WTA американка Кеті Макнеллі.

19-річній Катаріні Завацькій знадобилося три сети, щоб здолати китаянку Ма Шуюе – 6:3, 0:6, 6:2. В наступному раунді українка гратиме проти представниці США Сачії Вікері.

Ще п’ять українок стартуватимуть в основній сітці турніру.