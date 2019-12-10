Australian Open: в основну сітку потрапляють 5 українок

Сьогодні визначаються учасниці основної сітки першого у сезоні турніру «Великого Слему» Australian Open за рейтингом Жіночої тенісної асоціації.

Безпосереднього за рейтингом туди потрапили 99 тенісисток, серед яких українка: Еліна Світоліна (6-та ракетка світу), Даяна Ястремська (22-га), Леся Цуренко (72-га) і Катерина Козлова (92-га). Ще одна представниця України Катерина Бондаренко скористалася захищеним рейтингом і також потрапляє до основної сітки турніру.

У альтернативному списку знаходиться Катаріна Завацька (107-ма ракетка світу).