Теніс: Снігур здобула дебютну перемогу на 100-тисячнику ITF

Українська тенісистка Дар’я Снігур здобула дебютну для себе перемогу на турнірі Міжнародної федерації тенісу (ITF) з призовим фондом 100 тисяч доларів у Дубаї.

17-річна українка, яка займає 328 місце у рейтингу Всесвітньої жіночої асоціації, обіграла 151 ракетку світу, бельгійку Яніну Вікмаєр з рахунком 6:4, 6:1.

Наступною суперницею Снігур стане восьма сіяна на турнірі росіянка Анастасія Потапова, яка вийшла до другого кола на відмові українки Ангеліни Калініної. Ще одна представниця України Анастасія Шошина програла у першому колі змагань.

У липні Снігур перемогла на юніорському Вімблдоні, а у жовтні дійшла до фіналу Підсумкового турніру серед юніорів.