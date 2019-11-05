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05 листопада 2019, Київ 15:09
Новини | Спорт

Теніс: українка Снігур вперше в кар’єрі вийшла в основу турніру ITF

UK – Ukraine's Daria Snigur celebrates winning a point against United States' Alexa Noel during the girls' singles final match on day twelve of the Wimbledon Tennis Championships in London, July 13, 2019

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Українська тенісистка Дар’я Снігур вперше у кар’єрі вийшла в основну сітку турніру серії ITF World Tennis Tour з призовим фондом 100 тисяч доларів.

У фінальному раунді змагань у Шеньчжені Снігур українська тенісистка обіграла представницю Китаю Юань Юе - 6: 3, 6: 1.

У наступному колі Снігур зустрінеться з лідером посіву, китаянкою Пен Шуай.

Для 17-річної українки не найбільший турнір у професійній кар’єрі.

У липні Снігур перемогла на юніорському Вімблдоні, а у жовтні дійшла до фіналу Підсумкового турніру серед юніорів.

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