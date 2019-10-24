Українка Снігур обіграла росіянку й вийшла до півфіналу юніорського Підсумкового турніру

17-річна українка Дар’я Снігур обіграла росіянку Оксану Селехметьєву й гарантувала собі участь у півфіналі юніорського Підсумкового турніру, який відбувається в Китаї.

Українка здобула перемогу над Селехметьєвою за результатом трьох сетів (6:4, 6:7, 6:1). Тепер в активі Снігур дві звитяги у двох матчах групового турніру. Перед півфіналом українці залишилося зіграти з латвійкою Каміллою Бартоне.

У липні Снігур перемогла на юніорському Вімблдоні. У січні вона грала в півфіналі юніорського Australian Open.