Переможниця Wimbledon Снігур виступить на юніорському Підсумковому турнірі

Переможниця юніорського турніру серії «Великого слему» Wimbledon, українка Дар’я Снігур виступить на Підсумковому турнірі серед юніорів, який відбудеться у Китаї 23-27 жовтня.

Снігур очолила вісімку найсильніших юніорок, як тенісистка з найвищим рейтингом.

«Бути однією з найкращих восьми юніорок світу – це фантастично – на початку року я навіть не могла про це мріяти. Я з нетерпінням чекаю цього і це буде чудовий досвід», – зазначила українка.

У рейтингу юніорів станом на 8 жовтня Снігур посідає четверту сходинку.