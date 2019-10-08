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08 Жовтень 2019, Київ 15:41
Новини | Спорт

Переможниця Wimbledon Снігур виступить на юніорському Підсумковому турнірі

Снігур потрапила до вісімки найкращих за підсумками сезону

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Переможниця юніорського турніру серії «Великого слему» Wimbledon, українка Дар’я Снігур виступить на Підсумковому турнірі серед юніорів, який відбудеться у Китаї 23-27 жовтня.

Снігур очолила вісімку найсильніших юніорок, як тенісистка з найвищим рейтингом.

«Бути однією з найкращих восьми юніорок світу – це фантастично – на початку року я навіть не могла про це мріяти. Я з нетерпінням чекаю цього і це буде чудовий досвід», – зазначила українка.

У рейтингу юніорів станом на 8 жовтня Снігур посідає четверту сходинку.

/**/ /**/ /**/ Українська тенісистка Дар'я Снігур після перемоги у фіналі Вімблдонського тенісного турніру. Лондон, 13 липня 2019 року
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