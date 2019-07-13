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13 Липень 2019, Київ 19:10
Новини | Спорт

Теніс: українка Снігур перемогла на юніорському Вімблдоні

Українська тенісистка Дарія Снігур під час гри у фіналі Вімблдонського тенісного турніру. Лондон, 13 липня 2019 року

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17-річна українська тенісистка Дар’я Снігур перемогла на юніорському Вімблдоні.

У фіналі українка здолала американку Алексу Ноель – 6:4, 6:4.

Це перший титул у такому найпрестижнішому тенісному турнірі для Снігур. Раніше у фіналі юніорського Вімблдону грали Еліна Світоліна (2012 рік) та Даяна Ястремська (2016). Обидві поступалися у фінальному матчі. Єдиною переможницею юніорського Вімблдону залишалася Катерина Бондаренко, яка здобула трофей у 2004 році.

Цього року Снігур також дійшла до півфіналу на юніорському Australian Open.

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