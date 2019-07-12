Юніорський Wimbledon: українка Снігур вийшла у фінал

Українська тенісистка Дар’я Снігур вийшла до фіналу юніорського турніру серії «Великого шолому» Wimbledon. У півфіналі одиночних жіночих змагань 17-річна Снігур перемогла Емму Наварро зі США з рахунком 6:3, 6:0.

«Даша – в фіналі Вімблдону! Раніше до цієї стадії доходили чотири представниці України: Тетяна Перебийніс, Катерина Бондаренко, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Титул підкорився тільки Бондаренко», – нагадує Федерація тенісу України.

11 липня Снігур вийшла у півфінал, перемігши росіянку Поліну Кудерметову з рахунком 6:2; 6:4. У фіналі 13 липня українка зустрінеться з американкою Алекс Ноель.

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Цього року Снігур також дійшла до півфіналу на Australian Open.