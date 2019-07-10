Український тенісист вперше пробився до чвертьфіналу юнацького Wimbledon

18-річний Ілля Білобородько став першим українцем, який пробився до чвертьфіналу юніорського Wimbledon.

Білобородько переміг Ніколаса Альвареса-Варона з рахунком 7:6, 6:3. У наступному раунді він гратиме з Арольдом Майо з Франції.

Раніше кращим результатом українських юнаків на трав’яному «Шоломі» в Лондоні було третє коло Андрія Медведєва в 1990 і 1991 роках.

До чвертьфіналу юніорського Wimbledon також вийшла українська юніорка Дар’я Снігур, обігравши американку Робін Монтгомері – 6:7, 6:1, 6:2. Далі вона зустрінеться з росіянкою Поліною Кудерметовою. Для Снігур це вже третій чвертьфінал на третьому цього року турніру серії «Великого шолому»: в січні вона дійшла до півфіналу Australian Open, а на Roland Garos зупинилася на стадії ¼.