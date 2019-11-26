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26 листопада 2019, Київ 18:26
Новини | Суспільство

Теніс: українки Світоліна і Ястремська розпочнуть новий сезон у Брісбені

Світоліна стала переможницею цього турніру в 2018 році

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Дві українські тенісистки Еліна Світоліна (6-та ракетка світу) і Даяна Ястремська (22-га) розпочнуть наступний сезон з першого його тижня, повідомляє Тенісний портал України.

«Українки заявилися на турнір WTA Premier Brisbane International, який пройде в Брісбені з 6 до 12 січня», – йдеться в повідомленні.

На турнір заявилися також лідерка рейтингу WTA австралійка Ешлі Барті, Кароліна Плішкова із Чехії і третя ракетка світу, японка Наомі Осака.

/**/ /**/ Еліна Світоліна третій рік поспіль завершує сезон в топ-10
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Світоліна стала переможницею цього турніру в 2018 році.

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