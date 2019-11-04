Рейтинг WTA: Світоліна завершує рік на шостому місці

Після завершення Підсумкових турнірів в Шеньчжені і Чжухаї 4 листопада оновлено рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA), що вважається офіційним рейтингом кінця тенісного сезону.

«Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка дійшла до фіналу на Підсумковому турнірі в Шеньчжені, третій рік поспіль завершує сезон в топ-10 – цього разу на на 6-му місці (2017-6, 2018-4). Друга ракетка України Даяна Ястремська завершила сезон на рекордному для себе 22-му місці. Одеситка стала всього третьою тенісисткою в історії України, кому вдалося піднятися вище 23 місця», – повідомляє Тенісний портал України.

Третя ракетка України Леся Цуренко, що не виступала на турнірах через травму з кінця липня, завершила рік на 70-й позиції, Катерина Козлова – на 89-й, Катаріна Завацька – на 110-й.

Нині першою ракеткою світу є австралійка Ешлі Барті. Саме їй Еліна Світоліна поступилася у фіналі Підсумкового турніру WTA в китайському Шеньчжені.