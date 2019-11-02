Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в китайському Шеньчжені.

Швейцарка Белінда Бенчіч виграла перший сет (5:7), однак Світоліній вдалося відігратися в другій партії (3:6). У вирішальному сеті за рахунку 1:4 на користь українки представниця Швейцарії відмовилася продовжувати гру через травму.

Напередодні Світоліна вийшла до півфіналу WTA Finals з першого місця в групі. Вона здобула три перемоги в трьох матчах.

Фінал змагань відбудеться 3 листопада. Українка зустрінеться з переможницею пари Ешлі Барті (Австралія) – Карліна Плішкова (Чехія).

У 2018 році Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA.