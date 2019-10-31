WTA Finals: Світоліна зіграє з Бенчіч у півфіналі

Суперницею української тенісистки Еліни Світоліної у півфіналі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA Finals) стала швейцарка Беліда Бенчіч.

У «Червоній групі» Белінда посіла друге місце: вона поступилася австралійці Ешлі Барті і перемогла Петру Квітову з Чехії та представницю Нідерландів Кікі Бертенс.

Світоліна здобула дві перемоги, не втративши жодного гейму, і очолила «Пурпурову групу». У третьому поєдинку вона зустрінеться з американкою Софією Кенін, яка замінила канадку Б’янку Андреєску. Та знялася з турніру через травму.

У особистих протистояння Світоліної і Бенчіч веде швейцарка – 1:2.

Бенчіч вперше виступає на Підсумковому турнірі, а для Світоліної він третій поспіль. Минулого року вона святкувала перемогу на WTA Finals.