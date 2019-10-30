Теніс: Світоліна достроково вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула другу перемогу на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) й достроково вийшла у півфінал змагань.

Українка здолала румунку Симону Халеп за підсумком двох сетів – 5:7, 3:6.

Останній матч у групі Світоліна проведе 1 листопада проти представниці Канади Б'янки Андреєску.

У першому матчі на турнірі в китайському Шеньчжені Світоліна здолала представницю Чехії Кароліну Плішкову з рахунком 7:6, 6:4.

У 2018 році Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA.