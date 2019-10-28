На підсумковому турнірі WTA Світоліна обіграла Плішкову

У матчі першого раунду в «пурпуровій групі» на підсумковому турнірі WTA в китайському Шеньчжені українка Еліна Світоліна здолала представницю Чехії Кароліну Плішкову з рахунком 7:6, 6:4.

Українка третій рік поспіль грає на турнірі восьми найсильніших тенісисток сезону, вона потрапила в «пурпурову групу», де сьогодні у другому матчі зустрінуться канадка Б’янка Андрееску і румунка Сімона Халеп.

Матчі групового етапу відбуватимуться шість днів, півфінали призначені на 2 листопада, а фінал – 3-го.