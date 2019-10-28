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28 Жовтень 2019, Київ 15:19
Новини | Суспільство

На підсумковому турнірі WTA Світоліна обіграла Плішкову

Українська тенісистка Еліна Світоліна

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У матчі першого раунду в «пурпуровій групі» на підсумковому турнірі WTA в китайському Шеньчжені українка Еліна Світоліна здолала представницю Чехії Кароліну Плішкову з рахунком 7:6, 6:4.

Українка третій рік поспіль грає на турнірі восьми найсильніших тенісисток сезону, вона потрапила в «пурпурову групу», де сьогодні у другому матчі зустрінуться канадка Б’янка Андрееску і румунка Сімона Халеп.

/**/ /**/ /**/ Українська тенісистка Еліна Світоліна
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Матчі групового етапу відбуватимуться шість днів, півфінали призначені на 2 листопада, а фінал – 3-го.

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