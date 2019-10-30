WTA Finals: Світоліна виконала «удар дня» у матчі з Халеп

Удар української тенісистки Еліни Світоліної у матчі проти румунки Сімони Халеп на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) визнали найкращим за день.

Різаний удар на виліт Світоліна виконала у другому сеті на подачі Халеп.

Перемогою у другому матчі «пурпурової групи» українка забезпечила собі вихід у плей-офф з першого місця. Останній матч у групі Світоліна проведе 1 листопада проти представниці Канади Б'янки Андреєску.

У 2018 році Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA.