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30 жовтня 2019, Київ 20:37
Новини | Спорт

WTA Finals: Світоліна виконала «удар дня» у матчі з Халеп

Світоліна у двох сетах перемогла Халеп

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Удар української тенісистки Еліни Світоліної у матчі проти румунки Сімони Халеп на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) визнали найкращим за день.

Різаний удар на виліт Світоліна виконала у другому сеті на подачі Халеп.

Перемогою у другому матчі «пурпурової групи» українка забезпечила собі вихід у плей-офф з першого місця. Останній матч у групі Світоліна проведе 1 листопада проти представниці Канади Б'янки Андреєску.

У 2018 році Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA.

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