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03 листопада 2019, Київ 16:02
Новини | Спорт

Теніс: Світоліна програла першій ракетці світу у фіналі Підсумкового турніру WTA

У 2018 році Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA

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Українська тенісистка Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в китайському Шеньчжені поступилася першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті.

Для перемоги Барті вистачило двох сетів – 6:4, 6:3.

Світоліна здобула право грати у фіналі, перемігши в суботу, 2 листопада, швейцарку Белінду Бенчич, а до півфіналу WTA Finals українка вийшла з першого місця в групі. Вона здобула три перемоги в трьох матчах.

У 2018 році Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA.

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