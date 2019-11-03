Теніс: Світоліна програла першій ракетці світу у фіналі Підсумкового турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в китайському Шеньчжені поступилася першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті.

Для перемоги Барті вистачило двох сетів – 6:4, 6:3.

Світоліна здобула право грати у фіналі, перемігши в суботу, 2 листопада, швейцарку Белінду Бенчич, а до півфіналу WTA Finals українка вийшла з першого місця в групі. Вона здобула три перемоги в трьох матчах.

У 2018 році Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA.