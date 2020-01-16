Australian Open: українки дізналися своїх суперниць у першому раунді основної сітки

Українські тенісистки, які почнуть змагання з першого кола основної сітки турніру серії «Великого Слему» Australian Open, дізналися імена своїх суперниць.

П’ята ракетка України Леся Цуренко в дебютному матчі зустрінеться з першою ракеткою світу, австралійкою Ешлі Барті.

Суперницею другої ракетки України, Даяни Ястремської, стане одна з кваліфаєрок.

Перша ракетка України та п’ята ракетка Світу Еліна Світоліна зіграє з британкою Кеті Бултер (317-та у рейтингу WTA).

Суперницею Катерини Бондаренко, яка нещодавно повернулася на корт, стане росіянка Аріна Родіонова (WTA 201), яка з 2014 року виступає за Австралію.

Третя в національному рейтингу Катерина Козлова зустрінеться зі ще одною австралійкою Прісцілою Хон (WTA 139).

Продовжують боротьбу за вихід до основної сітки «меджора» Катаріна Завацька та Дар’я Лопатецька.