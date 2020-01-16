Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 січня 2020, Київ 12:08
Новини | Спорт

Australian Open: українки дізналися своїх суперниць у першому раунді основної сітки

У Мельбурні продовжуються матчі кваліфікаційного раунду

Дивитись коментарі

Українські тенісистки, які почнуть змагання з першого кола основної сітки турніру серії «Великого Слему» Australian Open, дізналися імена своїх суперниць.

П’ята ракетка України Леся Цуренко в дебютному матчі зустрінеться з першою ракеткою світу, австралійкою Ешлі Барті.

Леся Цуренко
Леся Цуренко

Суперницею другої ракетки України, Даяни Ястремської, стане одна з кваліфаєрок.

Даяна Ястремська
Даяна Ястремська

Перша ракетка України та п’ята ракетка Світу Еліна Світоліна зіграє з британкою Кеті Бултер (317-та у рейтингу WTA).

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна

Суперницею Катерини Бондаренко, яка нещодавно повернулася на корт, стане росіянка Аріна Родіонова (WTA 201), яка з 2014 року виступає за Австралію.

Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко

Третя в національному рейтингу Катерина Козлова зустрінеться зі ще одною австралійкою Прісцілою Хон (WTA 139).

Катерина Козлова
Катерина Козлова

Продовжують боротьбу за вихід до основної сітки «меджора» Катаріна Завацька та Дар’я Лопатецька.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG