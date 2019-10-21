Провідні газети Австралії виступили проти цензури

Провідні газети Австралії – Daily Telegraph, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald – вийшли 21 жовтня з однаково оформленими першими шпальтами. Текст на перших сторінках видань закреслений чорним маркером і має штамп із написом «секретно». Таким чином австралійські ЗМІ протестують проти обмеження свободи слова в інересах, як стверджує влада, «національної безпеки».

В Австралії, на відміну від багатьох інших країн, положення про свободу преси не прописане в Конституції. Торік законодавці ухвалили низку законів про боротьбу зі шпигунством.

20 жовтня уряд Австралії підтвердив, що три журналісти можуть опинитися під судом після обшуків в Австралійській радіомовній корпорації (АВС) і медійній компанії News Corp Australia в червні 2019 року. Приводом правоохоронні органи назвали розголошення державної таємниці. Одна з журналісток працювала над матеріалами про стеження силовиків за громадянами, двоє інших – про можливі військові злочини австралійських військових в Афганістані.

Крім того, штрафи і ув’язнення можуть загрожувати приблизно трьом десяткам репортерів і видавців за висвітлення суду над обвинуваченим у педофілії кардиналом Джорджем Пеллом.

Всього в акції на захист свободи слова в Австралії взяли участь 20 національних газет і 17 медіакомпаній.