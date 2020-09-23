Австралія: кількість китів, яких викинуло на берег, зросла більш ніж до 400

У прибережній зоні Австралії 23 вересня кількість китів, яких викинуло на берег, зросла більш ніж до 400, що називають найбільшим таким випадком за всю історію країни.

Рятувальники 22 вересня почали операцію порятунку приблизно 270 особин, які опинилися на широкій піщаній косі в гавані Маккуорі, приблизно за 200 кілометрів на північний захід від столиці штату Тасманія Гобарта. Біологи напередодні повідомляли, що близько 90 з 270 китів загинули на мілководді.

Ще 200 китів були помічені з повітря 23 вересня менш ніж за 10 кілометрів на південь від острова Тасманія. До місця вирушили човни, щоб оцінити ситуацію та визначити, чи можна ще врятувати китів.

Кити-пілоти – це різновид океанських дельфінів, які виростають до 7 метрів завдовжки і можуть важити до 3 тонн.

Вчені не знають, чому китів прибило до берега. «Китові пляжі» є звичайним явищем у цьому регіоні, але таких масштабів не було з 2009 року. У 1996 році найбільш масовий викид на берег 320 китів зафіксували біля міста Дансборо на заході Австралії.