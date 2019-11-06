Австрія виділила мільйон євро на допомогу Донбасу

Міністерство закордонних справ України дякує урядові Австрії за надання одного мільйона євро гуманітарної допомоги для Донбасу.

«Дякуємо уряду Австрії за новий транш гуманітарної допомоги в розмірі одного мільйона євро на щоденну підтримку жителів сходу України і на розмінування Донбасу», – йдеться у повідомленні МЗС у твітері.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ Австрії, ці кошти, зокрема, підуть на заходи з розмінування на Донбасі.

За даними ООН, 3,5 мільйона людей потребують допомоги у зв’язку з конфліктом на Донбасі.

З весни 2014 року в результаті бойових дій на Донбасі понад 3 330 мирних жителів загинули, 9 тисяч були поранені, йдеться в даних Організації Об’єднаних Націй, наведених станом на кінець жовтня.