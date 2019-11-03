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03 листопада 2019, Київ 23:33
Новини | Політика

В ООН розповіли про жертви серед цивільних на Донбасі

Іграшковий ведмедик на подвір’ї дівчинки Насті в селі Водяному Донецької області, липень 2018 року

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З весни 2014 року в результаті бойових дій на Донбасі понад 3 330 мирних жителів загинули, 9 тисяч були поранені, йдеться в оновлених даних Організації Об’єднаних Націй.

За підрахунками ООН, 1 мільйон 300 тисяч людей стали внутрішніми переселенцями.

В організації також зазначили, що в результаті збройного конфлікту з’явилася лінія розмежування у 427 кілометрів, через що був перекритий «доступ до основних послуг». За даними ООН, 3,5 мільйона людей потребують зараз допомоги.

/**/ /**/ Біля могил військових і волонтерів, що загинули на Донбасі, Львів 1 листопада 2015 року
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13 тисяч: офіційні дані ООН щодо загиблих у війні на Донбасі

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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