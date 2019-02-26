13 тисяч: офіційні дані ООН щодо загиблих у війні на Донбасі

Організація об’єднаних націй збільшила офіційно свою оцінку кількості жертв війни на сході України до 13 тисяч, з них чверть – цивільні особи, а понад 30 тисяч – поранені. Оцінка кількості вбитих включає близько 3300 цивільних осіб, які були вбиті з часу російської агресії на сході України, яка почалася в квітні 2014 року. Ця цифра включає і 298 пасажирів «​Боїнга»​ рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, який був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом на шляху від Амстердама до Куала-Лумпура. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) у документі від 25 лютого, який того ж дня отримав у розпорядження кореспондент Радіо Свобода.

Підписані завдяки посередництву західних країн Мінські угоди зменшили інтенсивність збройного конфлікту, але не зупинили його. Конфлікт, який триває близько п'яти років, підтримує Росія, постачаючи місцевим бойовикам, які діють на частині Донецької та Луганської областей, військове спорядження, зброю та військових.

Західні країни наклали економічні санкції на Росію за невиконання Мінських угод, особливо щодо припинення вогню та відведення важких озброєнь.

Враховано і вбитих пасажирів «​Боїнга»

УВКПЛ оцінює загальну кількість жертв конфлікту в Україні на рівні 40–43 тисяч із 14 квітня 2014 року до 31 січня 2019 року, включаючи 12800–13000 загиблих, мовиться у заяві відомства ООН.

До цього числа фахівці ООН зарахували і пасажирів малайзійського літака, який збили над зоною бойових дій на Донбасі. Міжнародне розслідування, проведене під керівництвом Голландії, показало, що літак був збитий ракетою «Бук» з російської системи, привезеної з Росії на Донбас, а потім її повернули назад на російську територію.

За оцінками, кількість загиблих включає також 4000 військових українських підрозділів і 5500 «збройних груп», мовиться у документі УВКПЛ.

Загальну кількість поранених УВКПЛ оцінює у 27500 до 30000 осіб, у тому числі від 7 до 9 тисяч мирних жителів.

Після зменшення інтенсивності конфлікту, частка цивільних осіб у цифрах загиблих різко скоротилася. Якщо, за оцінками УВКПЛ, частка цивільних осіб у загальній смертності, пов’язаних з конфліктом, становила 33-34% у 2014 році, то у 2018 році вона впала до 10-11%.

У минулому УВКПЛ оприлюднював оновлені цифри жертв конфлікту кілька разів на рік. Але в новому документі сказано, що «попередня консервативна оцінка загальних втрат, пов’язаних з конфліктом, була станом на 15 листопада 2017 року».

Тоді у звіті подавалися такі цифри: 35081 жертва конфлікту, з них – 10303 вбитих і 24778 поранених, але звіт наголошував, що реальні цифри втрат можуть бути вищими.

МКС: це збройний конфлікт між Україною і Росією

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у листопаді 2016 року постановив, що війна на сході України – це «міжнародний збройний конфлікт між Україною та Російською Федерацією».

Критики говорять, що Росія заохочувала сепаратизм і підбурювала населення в значній частині України після того, як у лютому 2014 року тодішній президент Віктор Янукович втік із країни з огляду на масові протести, відомих як Майдан.

Протести спалахнули восени 2013 року, коли Янукович раптово відмовився від планів підписати угоду, що посилювала зв’язки України з Європейським союзом, і закликав до тіснішої економічної інтеграції з Росією.