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Кому симпатизирует юг и восток Украины на предстоящих президентских выборах? Куда перемещается вооружённый конфликт на Донбассе? И для чего России нужна Республика Гаити? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Лидер «юго-востока»

У русскоязычного «юго-востока» Украины появился новый лидер. То, о чём десятки лет говорили национал-демократы и националисты, – «мы придём на восток и выбросим оттуда пророссийские партии», – делает украинский комик Владимир Зеленский, пишет сайт «Новости Донбасса».

Интернет-издание отмечает, что шоумен – это вызов для России. У неё для «юго-востока» есть свои, проверенные политики. Но Зеленский продолжает нагло и бескомпромиссно «откусывать» рейтинги в традиционно «бело-голубых» регионах.

Отмечается, что сценический образ Зеленского – это ответ на многолетний запрос части жителей востока и юга страны на понятного им интеграционного украинского политика: сам он из Донецко-Криворожского региона, той советской индустриальной Украины, которая всегда была большим вызовом для националистических и национал-патриотических партий. У граждан он ассоциируется с позитивом и смехом. Но достаточно ли просто нравиться всем, чтобы быть хорошим кандидатом?

Симптом общей неудовлетворённости

При этом американский аналитический центр Atlantic Council считает, что избрание Владимира Зеленского президентом станет катастрофой для Украины. Отмечается, что его популярность, очевидно, является симптомом общей неудовлетворённости украинцев существующими политическими элитами.

Автор статьи, профессор политологии Ратгерского университета в США Александр Мотыль, утверждает, что в случае победы Владимира Зеленского на выборах, во-первых, отношения Украины с Западом атрофируются, поскольку Зеленский только пытается понять, какие западные институты и органы являются наиболее важными для его страны.

Во-вторых, украинские олигархи, которые частично отошли в тень в течение последних пяти лет, воспользуются его неопытностью, чтобы организовать своё возвращение. Так же, как и коррупционеры на всех уровнях общества и государства.

В-третьих, остановятся реформы. В-четвёртых, Владимир Путин и его наёмники почувствуют большой соблазн начать вооружённое наступление, например, на Мариуполь, сразу же после инаугурации.

И если эти возможные варианты не повлекут очень плохих последствий, есть большая вероятность того, что парламентские выборы в Украине породят раздробленный и застойный законодательный орган, не способный договориться ни о чём.

«Легенды и мифы древней Новороссии»

Горячая предвыборная пора в Украине находит своё отражение в легендах и мифах «древней Новороссии». Чем ближе к дате президентских выборов, тем активнее пропагандисты Донбасса тиражируют «фейки» об Украине и избирательном процессе, приправляя свои истории отборными страшилками. Последние тренды сепаратистской пропаганды проследил сайт «Апостроф».

Как пишет интернет-издание, практически всё информационное внимание сепаратистов обращено в сторону действующего президента Украины Петра Порошенко. Так, по версии боевиков группировки «ЛНР», военнослужащие батальона «Донбасс» и полка «Азов» гастролируют по предприятиям свободного Донбасса и убеждают начальство агитировать своих сотрудников голосовать за Петра Порошенко.

Если руководители предприятий отказываются это делать, их якобы ждут погромы и даже физическая ликвидация. Кстати, якобы погромы, если что, уже начались, о чём гордо рапортуют сепаратистские СМИ.

Вооружённый конфликт перемещается?

Инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года указывает на то, что географический центр российско-украинского военного конфликта в настоящее время может перемещаться из Донбасса в Чёрное и Азовское моря, утверждает старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд, пишет «Главред».

По мнению эксперта, основным фактором, способствующим эскалации в Азовско-Черноморском регионе, является реакция Запада (или её отсутствие) на противостояние возле моста через Керченский пролив. Для Москвы данный регион может показаться менее рискованным театром гибридных военных действий, чем Донбасс, особенно в экономическом смысле.

Более того, отсутствие значительных международных организаций в Азовском море и на Крымском полуострове делают действия России против Украины менее рискованными и более вероятными, утверждает Андреас Умланд.

Новый источник пушечного мяса

В столице Республики Гаити, самой бедной страны Латинской Америки, а возможно, и всего мира, с 7 февраля идут протесты. Гаитяне недовольны своим уровнем жизни и винят в нём президента и США, пишет «Деловая столица».

Сообщается что среди протестующих появились группы скандирования, начавшие кричать, что Гаити нужно призвать на помощь Путина. Газета пишет: если допустить, что Россия всё-таки перехватит у США Гаити, то дальнейшие перспективы выглядят на редкость гармонично.

Россияне, как отмечает еженедельник, обретут духовных младших братьев, чьи условия существования максимально близки к таковым в российской глубинке. В качестве бонуса Республика Гаити сможет немедленно признать так называемые «ДНР», «ЛНР», «ПМР», и у России появится новый источник пушечного мяса, которое можно будет обучить и кинуть в ту же Африку или на Донбасс. И это, надо сказать, весьма актуально, поскольку буряты потихоньку заканчиваются, пишет газета.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)