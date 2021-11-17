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Комуністи вперше очолять велике австрійське місто

Міська рада південного міста Грац майже напевно проголосує за Ельке Кар як кандидатку на посаду мера 17 листопада

Комуністична партія Австрії (KPOe) має вперше очолити велике місто країни. Міська рада південного міста Грац майже напевно проголосує за Ельке Кар як кандидатку на посаду мера 17 листопада.

60-річна Кар стане першою комуністкою, що очолить велике австрійське місто.

KPOe очолює коаліцію із Зеленими і Соціал-демократичною партією (SPOe) у місті після того, як сторони узгодили програму з 21 пункту під гаслом «Разом за новий Грац. Соціальний. Дружній до клімату. Демократичний».

Одними з головних тем спільної програми на наступні п’ять років є розширення проєктів соціального житла, допомога безпритульним, надання соціальних пільг, транспорт і мобільність, а також вирішення проблеми зміни клімату.

Комуністи протягом десятиліть були важливою політичною силою на місцевому рівні в Австрії.

Кар отримала 29 відсотків голосів на виборах у вересні, перемігши багаторічного мера Зіґфріда Наґла з колишньої владної консервативної Австрійської народної партії.

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