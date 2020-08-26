Аваков: правоохоронці розслідують провадження щодо 9 млрд грн, зібраних через фонд банку «Аркада»

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо 9 мільярдів гривень, зібраних через фонд банку «Аркада», повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Ми маємо конструктивну позицію міської влади, пропозиції від інвесторів, тому я думаю що питання банку буде вирішено і вкладники ні по фінансовій, ні по інвестиційно-будівельній лініях не постраждають. Наразі потрібен аудит, тому що ми неодноразово ловили виконавця на маніпулюванні цифрами та звітністю. Залучені інвестори плюс контроль держорганів і специфічні повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб дадуть нам можливість вибудувати систему так, щоб спочатку задовольнити наявні контрактні позиції, а потім додаткові інвестори, які прийдуть, змогли завершити це будівництво, не покладаючи проблеми на вкладників», – сказав Аваков.

Раніше цього тижня Національний банк України повідомив, що вніс банк «Аркада» до категорії неплатоспроможних.

Нацбанк вказав, що проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 у Києві.

Національний банк України заявив, що понад 90% вкладників «Аркади» (понад 5 тисяч людей) отримають вклади в повному обсязі, оскільки розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тисяч гривень.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 мільйонів гривень, наголосили в НБУ.

«Зазначаємо, що виведення АТ АКБ «АРКАДА» з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК «Еврика» та ЖК «Патріотика», – додали в Нацбанку.

Банк «Аркада» зареєстрований 23 червня 1993 року. Там наразі не коментували рішення НБУ.