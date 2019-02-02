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02 Лютий 2019, Київ 17:18
Новини | Політика

Аваков: скільки екс-беркутівців загинули на фронті? Майже два десятки

Спецпризначенці з автоматами Калашникова і снайперською гвинтівкою ведуть вогонь по учасниках протесту. Київ, 20 лютого 2014 року

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Під час збройного конфлікту на Донбасі загинули майже два десятки колишніх співробітників розформованого українського спецпідрозділу «Беркут», заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв’ю «Лівому берегу», оприлюдненому 1 лютого.

«Знаєте, скільки беркутівців загинули на фронті? На жаль, майже два десятки хлопців. Не треба клеїти огульні ярлики на невинуватих хлопців. Це підло. Вина – факти – відповідальність. Іншого я не приймаю», – заявив Аваков.

Він стверджує, що колишніх співробітників «Беркута» усувають від роботу у випадку рішення суду проти них.

«А якщо немає рішення суду, то що ти будеш робити? У моїх руках доля цих людей, розумієте? Я не можу вигнати людину на підставі громадської думки, яка не підкріплена фактами, особливо коли це «думка» сформована проплаченою пропагандою або модним «полюванням на відьом». По кожній людині повинно бути персональне слідство і адекватне законне рішення», – додав Аваков.

«Беркут» був розформований у лютому 2014 року, через кілька днів після розстрілів протестувальників у центрі Києва.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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