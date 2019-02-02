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02 Лютий 2019, Київ 12:45
Новини | Політика

Аваков: під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві сталася атака на енергосистему стадіону

Фінал Ліги чемпіонів відбувся 26 травня 2018 року на НСК «Олімпійський» у Києві

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Під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві сталася атака на енергосистему, яка забезпечувала енергією НСК «Олімпійський», розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв’ю «Лівому берегу».

«Ви знали про те, що під час проведення фіналу Ліги чемпіонів в Києві здійснювалася атака на енергосистему, яка живила стадіон? Атакувалася підстанція з тим, щоб в момент відкриття матчу вимкнути світло. І атака була потужна», – заявив Аваков.

Він додав, що атаку здійснювала хакерська група, «афілійована з російськими спецслужбами».

Фінал Ліги чемпіонів відбувся 26 травня 2018 року на НСК «Олімпійський» у Києві: іспанський «Реал Мадрид» здобув перемогу над англійським «Ліверпулем» з рахунком 3:1. Мадридці виграли трофей третій раз поспіль і 13-й загалом.

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