Аваков: під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві сталася атака на енергосистему стадіону

Під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві сталася атака на енергосистему, яка забезпечувала енергією НСК «Олімпійський», розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв’ю «Лівому берегу».

«Ви знали про те, що під час проведення фіналу Ліги чемпіонів в Києві здійснювалася атака на енергосистему, яка живила стадіон? Атакувалася підстанція з тим, щоб в момент відкриття матчу вимкнути світло. І атака була потужна», – заявив Аваков.

Він додав, що атаку здійснювала хакерська група, «афілійована з російськими спецслужбами».

Фінал Ліги чемпіонів відбувся 26 травня 2018 року на НСК «Олімпійський» у Києві: іспанський «Реал Мадрид» здобув перемогу над англійським «Ліверпулем» з рахунком 3:1. Мадридці виграли трофей третій раз поспіль і 13-й загалом.