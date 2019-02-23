Поліція розкрила понад 90% убивств у 2018 році – Аваков

Скорочення кількості вбивств в Україні та зростання відсотка розкриття таких злочинів є успіхом поліції, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

«Є цифри, з якими сперечатися важко. Найточніший показник — кількість скоєних і розкритих убивств… Співвідношення скоєних і розкритих убивств, за роками: 2014-й: 4398/1735; 2015-й: 3004/1511; 2016-й: 1726/1424; 2017-й: 1551/1387; 2018-й: 1508/1395. З кожним роком кількість убивств зменшується, а відсоток розкриття зростає. Тобто працює і принцип превенції, і метод покарання», – твердить Аваков.

Раніше цього тижня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що проти нього і міністерства, яке він очолює, готується провокація у вигляді перерахування йому великої суми грошей з-за кордону. За словами Авакова, мета такої провокації – дискредитувати МВС перед виборами президента.