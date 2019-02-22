Аваков заявляє, що проти нього і МВС готують провокацію перед виборами

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що проти нього і міністерства, яке він очолює, готується провокація у вигляді перерахування йому великої суми грошей з-за кордону.

За словами Авакова, мета такої провокації – дискредитувати МВС перед виборами президента.

«За «сценарієм» на мої рахунки в Україні або Італії з незрозумілих джерел повинна «впасти» значна сума грошей в іноземній валюті – нібито за «оплату послуг МВС по прикриттю фальсифікації і підкупу виборців на користь певного кандидата. Для повноти «ефекту» гроші можуть бути російського походження», – написав Аваков у Facebook 22 лютого.

За словами міністра, попри атаки і дискредитацію, поліція буде продовжувати боротися з порушеннями виборчого законодавства.

У МВС повідомили, що на 54-й день виборчої кампанії в МВС і Національну поліцію надійшло 1741 повідомлення про порушення, пов’язані з виборчим процесом.«Здебільшого, зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 1102, підкупом виборців – 130, пошкодженням майна – 30 і хуліганством – 27. Загалом за вказаними фактами відкрито 77 кримінальних проваджень», – йдеться в повідомленні.

Вибори президента в Україні відбудуться 31 березня. На них змагатимуться 44 кандидати.