«У пана Суркова здали нерви» – Аваков про помічника Путіна на «нормандському саміті»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який був членом української делегації на переговорах 9 грудня в «нормандському форматі», поділився враженнями на переговорах у Парижі.

«У пана Суркова (Владислава Суркова – помічника президента Росії, ред.) здали нерви, він там папери кинув на стіл і кричав: «ми так не домовлялися». Вони запропонували розводити і далі війська. Куди розводити? В Мар’їнці? Де кожен метр политий кров’ю. І відведення означає здачу наших позицій на кілометри. Чи в Широкині, де ми стали так, щоб Маріуполь убезпечити? Це – нісенітниця», – сказав Аваков.

За його словами, під час переговорів у Парижі, міжнародні партнери, зокрема, канцлер Німеччини Анґела Меркель, «з розумінням поставилися до ситуації в Україні та готові надалі підтримувати офіційний Київ».

9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня. Також підтримали повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року. Канцлер Німеччини Анґела Меркель повідомила, що сторони домовилися знову зустрітися через чотири місяці, щоб, серед іншого, обговорити місцеві вибори на нині окупованій частині Донбасу.