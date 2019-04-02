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02 Квітень 2019, Київ 12:31
Новини | Політика

МВС забезпечить можливість голосування своїх співробітників 21 квітня – Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що його відомство забезпечить можливість проголосувати максимальній кількості правоохоронців під час другого туру виборів.

«Так вийшло, що у зв’язку з системою зміни місця голосування та розподілення наших сил по дільницях, близько 40% наших поліцейських, рятувальників та гвардійців були віддалені від своїх дільниць для голосування і займалися своєю безпосередньою правоохоронною роботою по забезпеченню правопорядку. Над цим ми будемо зараз працювати», – сказав Аваков.

Перший тур виборів президента України відбувся 31 березня. Підрахунок голосів виборців свідчить, що жодний кандидат у першому турі не має понад 50% підтримки, тому 21 квітня має відбутися другий тур голосування.

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