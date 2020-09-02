До роботи Авакова негативно ставляться 70% українців – опитування

До роботи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негативно ставляться 70% українців, йдеться в соціологічному дослідженні Фонду «Демократичні ініціативи» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова. Позитивно діяльність міністра оцінює 18,1%.

Таким чином, баланс позитивної/негативної оцінки діяльності Авакова становить мінус 52%, директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника – мінус 41%, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького – мінус 40%, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової – мінус 39%, в.о. голови Державного бюро розслідувань Олександра Соколова – мінус 33%, голови Служби безпеки України Івана Баканова – мінус 30%.

Водночас значна частка громадян взагалі не знає, хто очолює ті чи інші правоохоронні органи. Найбільш упізнаваним є Арсен Аваков – про нього нічого не чули всього 3% респондентів, а найбільш невідомим є в.о. голови ДБР – про Олександра Соколова нічого не знають 37% опитаних.

Дослідження проводили 3-9 липня. У ньому взяли участь 2022 респонденти. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.