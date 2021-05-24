Аварія на канатній дорозі в Італії: число жертв зросло до 14

За останніми даними італійської влади, в результаті падіння кабіни на канатній дорозі, яка пов’язує берег озера Маджоре і гору Монтероне в Альпах, загинули 14 людей, в тому числі одна дитина, ще одна – у тяжкому стані в лікарні.

Міністерство інфраструктури повідомило, що причиною аварії в італійському регіоні П’ємонт став розрив кабелю у верхній частині траси. Повідомляється, що кабіна на канатній дорозі з 15 людьми всередині перебувала приблизно за 100 метрів від вершини, коли стався обрив.

За повідомленнями місцевої влади, деякі жертви були заблоковані всередині кабіни, інші випали назовні.

Наразі триває упізнання жертв. Повідомляється, що серед загиблих є іноземці. МЗС Ізраїлю отримало повідомлення від італійської влади, що серед жертв є громадяни Ізраїлю.

В Альпійській службі порятунку кажуть, що канатну дорогу тільки нещодавно відкрили після того, поїздки нею призупинили через коронавірусні обмеження.

Уряд Італії оголосив про створення комісії з розслідування трагедії. Влада вже запросила дані про роботи з технічного обслуговування і перевірки канатної дороги.