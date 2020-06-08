Новий витік нафтопродуктів у Росії: у Заполяр’ї сталася аварія на родовищі

Російські державні ЗМІ повідомили 8 червня, що 10 тонн нафти витекли із розгерметизованої свердловини в Ненецькому автономному окрузі, на північ від Полярного кола. Аварія сталася на Дюсушевскому нафтовому родовищі. Повідомляється, що фахівці змогли зупинити витік нафти, триває розслідування інциденту.

Агенція «Інтерфакс» повідомила, що через складні метеоумови вертоліт не може дістатися до місця події, щоб почати операцію з очищення.

Інцидент стався менш ніж через два тижні після того, як близько 20 000 тонн дизельного палива вилились із теплоелектростанції неподалік Норильська, також розташованого за Північним полярним колом у Сибіру. Паливо пролилося в грунт, дві річки і озеро.

Російське державне агентство з питань рибальства заявило, що інцидент в Норильську – це екологічна катастрофа, для подолання якої знадобляться десятиліття.