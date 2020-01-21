Ремонт будинку з муралом вчительки в Авдіївці не передбачає його збереження – ВЦА

Ремонт будинку в Авдіївці з відомим муралом вчительки української мови не передбачає його збереження і може бути закритий під час утеплення стін, повідомив Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) виконувач обов’язків голови військово-цивільної адміністрації Авдіївки Роман Шахов.

«Проєкт передбачає спочатку ремонт несучих та огороджувальних конструкцій, потім – внутрішнього простору квартир, внутрішні ремонти. Ну, і в кінці – буде утеплення фасаду даного будинку. І так чи інакше – мурал доведеться закривати», – зазначив Шахов, уточнивши, що не можна часткого утеплити будинок.

За словами посадовця, проєкт реконструкції дев’ятиповерхівки, яка сильно постраждала від обстрілів, розроблявся ще до появи на ньому картини Ґвідо ван Хелтена, і за цим проєктом стіни мають утелюватися ззовні, додав він.

Шахов однак запевнив, що картину можуть відновити.

«Були пропозиції зробити якусь високоточну фотографію, за допомогою методів сучасних це перенести на фасад. Тому що, дійсно, грішно з цим розлучатися. Є ще варіант зв’язатися з цією людиною, яка малювала цей мурал, запросити його, щоб він його відновив. Можливо, закупити фарби, все, що він скаже, щоб він приїхав і відновив все в тому вигляді, в якому воно було. Це стало візитною карткою Авдіївки, воно присутнє на гугл-картах, це свого роду символ», – зазначив Роман Шахов.

Ремонт авдіївського будинку, відомого в народі як «разукрашка», почали у червні 2019 року. Роботи фінансуються з бюджету Донецької області. На той час голова військово-цивільної адміністрації області Олександр Куць повідомив, що будівля має численні пошкодження – пробоїни від снарядів у стінах і плитах перекриттів, зруйновані міжквартирні перегородки, дах і балкони.

Мурал у 2016 році виготовив на фасаді будинку, оберненого до авдіївської промзони, австралійський художник Ґвідо ван Хелтен. Він зобразив портрет вчительки української мови Марини Марченко.

Раніше місцева жителька і доброволець групи аеророзвідки «Небесна варта» Аліна Косовська опублікувала фото з обдертим муралом та написала, що будівельне сміття викидали з вікон будинку, що вже пошкодило малюнок.