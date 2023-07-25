В Авдіївці через російський обстріл загинув чоловік, поранена жінка – влада

Через російський обстріл Авдіївки загинув 69-річний чоловік і поранена 83-річна жінка, повідомив у телеграмі начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Сьогодні, крім пораненої вранці жінки, унаслідок артобстрілу у власному дворі на вулиці Чистякова загинув чоловік 1954-го року народження», – написав він.

Барабаш знову закликав місцевих жителів евакуюватися.

«Виїжджайте з Авдіївки або допоможіть це зробити тим, хто там залишається. А таких - понад 1700 осіб», – додав голова МВА.

Російські війська регулярно обстрілюють Донеччину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.