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08 грудня 2020, Київ 17:24
Новини | Події

У листопаді в українському небі здійснили майже 10 тисяч рейсів. Минулоріч було на 56,7% більше

Динаміка кількості польотів у повітряному просторі України у 2020 році виглядає таким чином: червень – 4 584 рейси, липень – 12 195 рейсів, серпень – 16 690 рейсів, вересень – 14 959 рейсів, жовтень – 13 041 рейс

У листопаді в українському небі здійснили 9 910 рейсів, повідомив «Украерорух». Це на 56,7% менше порівняно з обсягом польотів у листопаді минулого року.

За типами польотів авіатрафік у листопаді розподіляється так: внутрішні рейси – 1 909 (мінус 15,6% порівняно з листопадом 2019 року), міжнародні рейси – 4 563 (мінус 62%) і транзитні рейси – 3 438 (мінус 60%).

Українські авіакомпанії виконали 3 578 рейсів (на 53,4% менше, ніж у листопаді минулого року), іноземні – 6 332 рейси (мінус 58,3 %).

Динаміка кількості польотів у повітряному просторі України у 2020 році виглядає таким чином: червень – 4 584 рейси, липень – 12 195 рейсів, серпень – 16 690 рейсів, вересень – 14 959 рейсів, жовтень – 13 041 рейс.

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