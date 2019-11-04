Уряд провів кадрові зміни у керівництві держпідприємств космічної та авіагалузі

На засіданні 3 листопада Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, повідомляє урядовий портал.

«Уряд звільнив з посади голови Державного космічного агентства Дехтяренка Павла Глібовича та оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного космічного агентства. Уряд також тимчасово поклав виконання обов’язків генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна» на Пономаренка Олександра Вікторовича», – йдеться в повідомленні.

Крім того, уряд призначив Сергія Масліченка заступником міністра енергетики та захисту довкілля та оголосив конкурси на посади держсекретарів Мінекоенерго та Мінрегіону, голови Державної екологічної інспекції, посади заступника голови Державної фіскальної служби.

У неділю, 3 листопада, урядовці збиралися на позачергове засідання, під час якого, серед іншого, схвалили проєкт бюджету-2020 до другого читання.