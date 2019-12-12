На єдиному в Росії авіаносці сталася пожежа, є дані про зниклих безвісти

На єдиному в Росії авіаносці «Адмирал Кузнецов» сталася пожежа, в результаті якої зниклими безвісти вважають від одного до трьох людей, що перебували в трюмі під час загоряння. Про це пишуть у четвер російські інформагенції.

Корабель стоїть на ремонті в доці у Мурманську. Повідомлення про загорання на нижній палубі надійшло вранці. Вогнем охопило щонайменше 120 квадратних метрів авіаносця.

За попередніми даними, причиною загорання могло стати нехтування правилами техніки безпеки.

Важкий авіаносний крейсер «Адмирал Кузнецов» – єдиний авіаносець в складі російського флоту.

Він введений в експлуатацію в 1991 році, брав участь у військовій операції Росії в Сирії. У 2017 році його почали ремонтувати, торік плавучий док, в якому він ремонтувався, затонув.

На момент пожежі на кораблі перебувало понад 400 людей. Його ремонт планували завершити до кінця 2022 року.