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Росія вперше за 30 років скасувала авіашоу біля Москви – ЗМІ

Глядачі спостерігають за російським винищувачем МіГ-35 під час МАКС-2021, липень 2021 року

Росія вперше за три десятиліття перенесла проведення міжнародного авіасалону на невизначений термін, повідомляє 24 травня видання «Комерсант» із посиланням на свої джерела в авіагалузі.

Видання зауважує, авіасалон жодного разу не скасовували, цього не сталося навіть на тлі скасування через коронавірус міжнародного аерокосмічного салону в Ле-Бурже (Франція) у 2021 році та авіашоу Фарнборо-2020 (Великобританія).

Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС) мав пройти в підмосковному Жуковському з 25 по 30 липня. Захід перенесли з міркувань безпеки, повідомили джерела.

Більшість джерел видання припустили, що МАКС перенесуть на 2024 рік «або пізніше». Остаточне рішення буде ухвалено 25 травня на нараді у Мінпромторгу.

Організатори авіасалону Мінпромторг та «Ростех» не відповіли на запитання журналістів видання.

МАКС – міжнародна аерокосмічна виставка, яка проводиться раз на два роки у підмосковному Жуковському на аеродромі інституту імені Громова з 1993 року.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 309 літаків та 296 гелікоптерів. Москва даних про свої втрати техніки не наводить.

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