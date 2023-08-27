Через авіакатастрофу на військових навчаннях в Австралії загинули морські піхотинці США

Щонайменше троє американських морських піхотинців загинули в результаті авіакатастрофи транспортного літак-конвертоплана Osprey V-22, який упав у море біля узбережжя Австралії 27 серпня.

Як передає агенція AFP з посиланням на владу, аварійно-рятувальні роботи тривають у віддаленій місцевості за 60 кілометрів від узбережжя, біля острова Мелвілл.

Військові офіційні особи США підтвердили, що на борту літака буи 23 військовослужбовці, всі або більшість з яких – морські піхотинці.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе та міністр оборони Річард Марлз висловили «найглибші співчуття» американським військовим.

Osprey брав участь у спільних військових навчаннях США та Австралії. З 2000 року цей літак фігурував у кількох катастрофах із жертвами. Четверо морських піхотинців загинули в авіатрощі під час навчань НАТО у Норвегії в 2022 році.