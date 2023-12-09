У Повітряних силах заявили про активність тактичної авіації військ РФ у акваторії Азовського моря

Повітряні сили ЗСУ ввечері суботи повідомили про тривогу в кількох областях через активність російських військових літаків у акваторії Азовського моря.

«Повітряна тривога в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях пов’язана з активністю тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційних засобів ураження. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття», – йдеться в повідомленні.

Наразі повітряна тривога також оголошена у Кіровоградській області.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби армія РФ завдала 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.