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Повітряні сили ЗСУ уразили пункт управління батальйонно-тактичної групи військ РФ – командування

Українська авіація здійснила понад 10 літаковильотів на ураження наземних цілей

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що упродовж доби 16 травня українська авіація здійснила понад 10 літаковильотів на ураження наземних цілей.

«Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА «Орлан-10». Загалом за добу уражено 5 повітряних цілей», – йдеться в повідомленні.

Раніше у угруповання Об’єднаних сил уточнило, що російський літак Су-25 та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» були збиті у небі над Донбасом. Про крилату ракету не повідомлялося.

Незалежних даних про втрати Росії у техніці наразі немає.

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