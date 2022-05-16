Повітряні сили ЗСУ уразили пункт управління батальйонно-тактичної групи військ РФ – командування

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що упродовж доби 16 травня українська авіація здійснила понад 10 літаковильотів на ураження наземних цілей.

«Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА «Орлан-10». Загалом за добу уражено 5 повітряних цілей», – йдеться в повідомленні.

Раніше у угруповання Об’єднаних сил уточнило, що російський літак Су-25 та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» були збиті у небі над Донбасом. Про крилату ракету не повідомлялося.

Незалежних даних про втрати Росії у техніці наразі немає.