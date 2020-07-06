В Австрії затримали другого підозрюваного у вбивстві критика Кадирова

Поліція Австрії повідомила, що затримала вже двох підозрюваних у причетності до вбивства поблизу Відня російського громадянина й уродженця Чечні. За даними австрійського агентства АРА, ввечері 4 липня в місті Лінц затримали 47-річного вихідця з Чечні, якого австрійські спецслужби вважають виконавцем вбивства, а 5 липня під варту взяли і другого підозрюваного.

Поліція спочатку опитувала його як свідка, а потім вирішила затримати. Інші подробиці наразі невідомі.

Поліція розслідує вбивство і намагається встановити його мотив.

Влада Австрії не повідомляла імені вбитого, заявивши лише, що це 43-річний шукач притулку з Росії, і що його вбили на парковці біля торгового центру в передмісті Відня Ґерасдорфі.

За даними проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії, йдеться про уродженця Чечні Маміхана Умарова, відомого як «Анзор з Відня». Він критикував очільника Чечні Рамзана Кадирова, неодноразово заявляв про нібито причетність співробітників російських силових відомств до вбивства в Європі колишніх чеченських сепаратистів.

За даними австрійських ЗМІ, Умаров від 2007 року жив в Австрії в статусі біженця. Нещодавно він отримав документи на змінене ім’я.